Arrestados nueve miembros afiliados al EI en el sur de Siria, incluido su líder

El departamento explicó en un comunicado que el grupo fue detenido en la ciudad de Jan Arnabah, en el suroeste de Siria y perteneciente a la región de Quneitra, fronteriza con Israel, como "parte de los esfuerzos en curso para localizar a miembros del EI y desmantelar las redes logísticas del grupo".

Entre los arrestados se encontraba su líder, identificado como Musab Jalil al Sheij y conocido por el nombre de guerra "el Chino", quien, según el Ministerio, había sido activo con la formación terrorista en Damasco y sus alrededores, así como en el extenso desierto sirio de Badia, donde aún permanecen células activas.

Al Sheij también había operado dentro de un grupo afiliado a Abu Abdulrahman al Iraqi, quien dirigía la organización en ese momento y fue abatido en la provincia de Deraa, en el sur de Siria, en 2022, agregó el Ministerio.

Las investigaciones preliminares revelaron que la célula había llevado a cabo tareas en nombre del grupo, incluyendo la recolección de armas y el transporte de explosivos y materiales relacionados, entre otras actividades destinadas a apoyar las operaciones del EI.

El Estado Islámico ocupó amplias partes de Siria desde 2014 hasta que fue derrotado en el este de Siria en 2019 en una ofensiva liderada por Estados Unidos -que capitanea la coalición internacional antiyihadista- y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdosirios.

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Aunque los ataques registrados en general han alcanzado mínimos históricos a principios de año, sobre todo tras la caída del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, persisten células a las que se les atribuyen ataques esporádicos en el país, incluido en Damasco.