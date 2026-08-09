Desmantelada en Argelia una red internacional dedicada a cometer delitos económicos

Según un comunicado del cuerpo de seguridad del Estado, los arrestados crearon 33 "empresas fantasma" con las que blanquearon unos 738.000 millones de dinares argelinos (unos 5 millones de euros), mediante la falsificación de sellos, documentos y chequeras de cuentas bancarias "ilegales".

Las investigaciones, a cargo del Servicio Regional de Lucha contra la Delincuencia Organizada del Oeste (SRLCO) y supervisadas por la Fiscalía, permitieron, además, la "recuperación" 29 propiedades, entre ellas, apartamentos y terrenos por valor estimado de 260 millones de dinares argelinos (más de un millón y medio de euros).

Las actividades de las falsas empresas se extendieron por diversas provincias de Argelia y "varios" países en el extranjero, que no fueron precisados por la fuente, que tampoco detalló el tiempo en el que la red estuvo operativa.

Además de los inmuebles, el material utilizado para la falsificación y "una gran cantidad de dinero en efectivo" en moneda local y divisa, también fueron incautados once "vehículos de lujo" y otros "productos de la actividad económica".

Se trata de la operación de mayor magnitud contra delitos económicos llevada a cabo en Argelia en la última década, según las autoridades.

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Los detenidos fueron puestos a disposición judicial para responder, "de manera individualiza", por los delitos que se les imputen, según "el grado de implicación" y el rol desempeñado "dentro de la trama".