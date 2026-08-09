Egipto llama a no obstaculizar progresos en Gaza tras rechazo de Israel al plan de Trump

"El ministro Abdelaty subrayó la necesidad de que todas las partes cumplan sus compromisos y se abstengan de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar el proceso de implementación o socavar los avances logrados", dijo en una llamada con el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, también coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

En este sentido, el egipcio afirmó "la importancia de continuar los esfuerzos para consolidar la estabilidad en la Franja de Gaza y crear las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente fase del plan de paz".

Egipto -mediador en la guerra de Gaza junto a EE.UU., Catar y Turquía- emitió esta advertencia después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazara este domingo el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, aún no implementada.

Netanyahú afirmó que el Ejército israelí no se retirará de Gaza hasta que el grupo palestino Hamás se desarme, mientras que criticó algunas "ideas inaceptables" de Estados Unidos a las que Israel debe "oponerse".

Tras el anuncio, el 30 de julio, del plan de 15 puntos, que incluye el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja para avanzar hacia la segunda fase de la tregua, la Casa Blanca aseguró que Trump quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumplía con su parte.

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Este nuevo plan tenía como objetivo reactivar el plan inicial "de paz" de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el "cese de las operaciones militares" en Gaza.

Pero además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.250 palestinos muertos desde entonces, pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían también replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada 'línea amarilla', cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Aunque Hamás sí aceptó de forma oficial el plan de 15 puntos, los líderes islamistas condicionaron su desarme a una retirada israelí completa de la Franja, y advirtieron que si Israel no cumplía con lo acordado, ellos tampoco lo harían.