Ejército israelí mata a un gazatí en Deir al Balah tras cuatro días sin ataques letales

Además del fallecido, otros tres palestinos resultaron ayer heridos por disparos israelíes en Jan Yunis, sur de la Franja, cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un grupo de personas, añadió esta misma fuente.

Con ellos, ya son 1.258 los palestinos muertos y más de 4.100 los heridos desde el 10 octubre de 2025, cuando presuntamente comenzó el actual alto el fuego vigente en la Franja y que Israel violaba casi a diario con nuevos ataques. Entre los muertos, hay al menos 300 adolescentes y niños, según Unicef.

Sin embargo, desde el pasado lunes, 3 de agosto, las autoridades sanitarias de Gaza no habían registrado nuevos fallecidos, después de que la Junta de Paz presionara al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a detener los ataques mientras se negocia el avance hacia la segunda fase del alto el fuego.

La noche del lunes, dos gazatíes murieron en un bombardeo aéreo contra un vehículo al oeste de la ciudad de Gaza, según detallaron una fuente del Hospital Shifa y miembros de la Defensa Civil, que acudieron al lugar para extinguir el incendio. Y un día antes, el domingo, Israel había matado a 18 personas en Gaza, incluida una mujer embarazada y su feto de 6 meses.

El cese de los bombardeos aéreos israelíes coincidió con la visita del alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov Mladenov a Israel el 3 de agosto, durante la que le instó a Netanyahu a paralizar los ataques durante 14 días, según informaron entonces medios israelíes citando fuentes de la Junta de Paz, el organismo patrocinado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Pero según informó la noche del viernes la cadena pública israelí, Kan, los ministros del Gobierno de Netanyahu se oponen a implementar ese alto el fuego de dos semanas, de acuerdo con filtraciones a la prensa de su reunión del gabinete un día antes.