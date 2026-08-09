El déficit de gasolina en Rusia dispara remodelaciones de automóviles a gas licuado

Según afirmó al medio Denís Kornienko, asesor de la Sociedad Ecológica de Rusia, el número de solicitudes para la instalación de este equipamiento en automóviles creció entre un 30 y un 35 % respecto a años anteriores.

Además, señaló que el precio de la instalación de este equipamiento creció entre un 10 y un 20 %.

Se trata de una opción asequible para los rusos, que en la actualidad cuentan con una amplia red de estaciones de gas licuado a lo largo del país.

Se trata fundamentalmente de gas propano, que resulta más atractivo para los automóviles ligeros debido a su rentabilidad -poco más de la mitad de la gasolina de 92 octanos y un consumo un 10 % más que con esta gasolina- en comparación con el butano, cuyo equipamiento es mucho más caro y dispone de menos estaciones de repostaje.

Según el experto, el gas natural licuado es una alternativa aceptable para el transporte y "la normalización de la situación con los combustibles tradicionales no debe detener el trabajo sistemático para aprovechar esta variante".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mientras más diversas sean las fuentes de combustible, menos probable será la repetición de la situación actual" de déficit de gasolina y diésel, apuntó.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas pusieron en jaque a las distribuidoras de combustible y obligaron a las principales redes de gasolina a restringir la venta de combustible y prohibir la expedición en garrafas.

En junio y julio pasados en muchas gasolineras se observaron grandes colas y un alza de los precios, situación que generó gran malestar entre la población rusa.

Según pudo constatar EFE, la instalación de un sistema de gas natural licuado en un automóvil cuesta alrededor de 90.000 rublos (1.100 dólares) y se efectúa en un solo día, pero después requiere de toda una serie de incómodos trámites burocráticos con la policía para legalizar los cambios en el automóvil.