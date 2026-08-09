El presidente dominicano asumirá la dirección del partido gobernante

La nueva dirección nacional estará encabezada además por Deligne Ascención, como primer vicepresidente ejecutivo, y Juan Garrigó Mejía, quien ocupará la secretaría general, cargo hasta ahora ocupado por su madre, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, quien aspira a la candidatura presidencial por el PRM para las elecciones generales de 2028.

Las nuevas autoridades nacionales del PRM serán juramentadas el próximo 5 de septiembre y ejercerán sus funciones durante cuatro años.

Las autoridades territoriales, en cambio, fueron escogidas mediante procesos locales para períodos de dos años.

En su último discurso como presidente del PRM, José Ignacio Paliza, defendió la unidad de la organización como uno de sus principales activos y señaló que durante los últimos ocho años el partido fortaleció sus estructuras territoriales, modernizó sus mecanismos organizativos, amplió su presencia nacional y consolidó su institucionalidad.

La secretaria general saliente aseguró que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido y expresó su confianza en las nuevas autoridades.

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"Los cargos pasan, pero los principios permanecen", afirmó Mejía, quien consideró que la unidad será fundamental para el futuro de la colectividad oficialista.

El PRM, fundado en 2014, llegó al poder en 2020 con Abinader, quien logró la reelección en las elecciones de mayo de 2024.