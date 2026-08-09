Gobierno yemení denuncia graves daños en el puerto de Moca por los ataques de los hutíes

El funcionario dijo en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial yemení Saba que este estratégico puerto fue objetivo de, al menos, 25 misiles y drones lanzados por los insurgentes respaldados por Irán y que protagonizan una gran ofensiva contra posiciones de las tropas gubernamentales en el Yemen.

"El ataque tuvo como objetivo sitios e instalaciones civiles y económicas del puerto", indicó Al Amiri, que apuntó que entre los lugares atacados se encuentran infraestructuras que habían sido rehabilitadas recientemente, áreas económicas, alojamientos para el personal, estaciones de servicio o tanques de almacenamiento.

Ante los cuantiosos daños, el ministro denunció que los hutíes no tenían como objetivo las instalaciones militares, sino las civiles, y acusó al movimiento chií de intentar perturbar la actividad económica y agravar la crisis humanitaria del Yemen, en guerra desde 2014.

Asimismo, indicó que su departamento está aún evaluando los daños y tomando medidas para mantener los servicios portuarios y la actividad marítima "dentro de las posibilidades", mientras que instó a la comunidad internacional a actuar contra los ataques a instalaciones civiles y económicas.

Los ataques contra el puerto de Moca y la ciudad homónima han provocado al menos 14 muertos, entre ellos diez civiles, y una cincuentena de heridos, de acuerdo con el Gobierno yemení.

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Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado televisado que sus unidades llevaron a cabo "una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca".

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno del país árabe, y los hutíes acusan al país de desplegar "mercenarios" en los frentes de combate, así como del ataque contra el aeropuerto internacional de Saná -la capital controlada por los rebeldes- de mediados de julio.

Desde entonces, los hutíes han protagonizado una escalada que ha incluido ataques contra Arabia Saudí, país al que han impuesto un bloqueo marítimo en el mar Rojo, y contra las tropas gubernamentales del Yemen, especialmente en las estratégicas provincias de Marib y Hadramut, donde se han registrado decenas de muertes.