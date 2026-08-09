Hamás mantiene "firme compromiso" con el plan Trump para Gaza pese al rechazo de Netanyahu

"La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases y requisitos, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada (de Israel) o la apertura de los cruces fronterizos", afirmó Hamás en un comunicado en el que aseguró estar decidido a implementar el acuerdo "de forma responsable".

Asimismo, el grupo islamista palestino añadió que la siguiente fase del plan de Trump para la Franja también debe contemplar "la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional (para la administración de Gaza) de cara al cumplimiento de sus funciones".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció hoy que rechaza el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

Netanyahu apostilló que sus aliados estadounidenses tienen algunas "ideas inaceptables" para Israel a las que saben "oponerse", y dijo estar dialogando con ellos.

Hamás no aludió al proceso de desarme en su último comunicado -aunque hace poco más de una semana dijo estar comprometido a entregar las armas si Israel abandonaba el enclave palestino- y llamó a los mediadores (Egipto, Turquía y Catar) y a la Junta de Paz a "garantizar el compromiso" de Israel con lo acordado y "prevenir cualquier violación" de lo suscrito.

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El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto "histórico" para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.

Este nuevo plan, basado en una hoja de ruta de 15 puntos, tenía como objetivo reactivar el plan inicial "de paz" de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el "cese de las operaciones militares" en Gaza.

Pero además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.250 palestinos muertos desde entonces, pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían también replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada 'línea amarilla', cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 % como hace ahora.

Si bien este nuevo acuerdo se basaba en una implementación gradual y recíproca, en agosto, tras la reunión del representante de la Junta de Paz Nikolai Mladenov con Netanyahu, esta entidad publicó en X que "contrariamente a informes inexactos" la retirada de las fuerzas israelíes más allá de la línea amarilla "solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme" de Hamás.