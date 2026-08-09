Hutíes lanzan misiles y drones contra el puerto de Moca, controlado por el Gobierno yemení

Más de 20 misiles y varios drones fueron lanzados simultáneamente desde zonas controladas por los hutíes en la provincia de Taiz, en el suroeste del país, y tuvieron como objetivo el puerto y sus alrededores, provocando "fuertes explosiones", indicó la televisión estatal yemení.

Hasta el momento, no se ha informado de si ha habido víctimas ni sobre la magnitud de los daños.

La televisión estatal aseguró que las defensas aéreas lograron derribar dos drones, mientras mostró imágenes de columnas de humo elevándose sobre la ciudad de Moca.

Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El ataque a Moca se produce en un momento de la peor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí, país que desde 2015 interviene en el Yemen al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení y al que los insurgentes acusan del bombardeo del aeropuerto internacional de Saná a mediados del mes pasado.

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Los ataques de los hutíes de los últimos días sobre todo fueron contra las estratégicas provincias orientales de Marib y Hadramut, que han provocado la muerte de decenas de militares yemeníes e incluso de civiles y desplazados.

Las Fuerzas Armadas yemeníes regulares, por su parte, aseguraron ayer en un comunicado que responderían a los últimos ataques a Marib, después de registrar varios incidentes, "en el momento y lugar adecuados", y añadieron que la respuesta buscaría disuadir nuevos ataques y proteger a la población civil y los intereses públicos.

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió este viernes que la guerra en el país árabe iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron breve tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.