Irlanda traslada desde EAU al presunto cabecilla del clan criminal Kinahan

El sospechoso, de 49 años, llegará este domingo al aeródromo de Casement, al suroeste de Dublín, a bordo de un avión del Gobierno irlandés y bajo escolta policial, antes de comparecer ante el Tribunal Penal Especial (SCC, en inglés) acusado de dirigir un grupo delictivo organizado.

La llegada de Kinahan a Irlanda contará con un amplio dispositivo de seguridad, con la participación de agentes de la Policía irlandesa (Garda), las fuerzas de defensa y el servicio penitenciario irlandés.

El presunto cabecilla de los Kinahan será posteriormente trasladado a la prisión de máxima seguridad de Portlaoise, en el centro de la isla, en una furgoneta de escolta blindada y a prueba de bombas recientemente adquirida por las autoridades.

Daniel Kinahan fue detenido en Dubái -donde residía desde hace una década- por las autoridades emiratíes el pasado 17 de abril, después de una orden de arresto de la justicia irlandesa, que remitió un expediente judicial con los cargos contra el sospechoso y su presunto papel dentro de la banda.

A finales de julio, Kinahan fracasó en su último recurso de apelación para evitar su extradición desde los UAE a su Irlanda natal.

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El Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, por sus siglas en inglés), que surgió en los años 90 en Irlanda, está considerado el cártel más poderoso de la isla y uno de los más grandes del mundo, con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido o España -especialmente en la Costa del Sol-.

Aunque fue fundado por Christopher Vincent Kinahan, el patriarca, su hijo Daniel es considerado el verdadero jefe operativo de la banda, habitualmente involucrada en delitos relacionados con las drogas, incluidos asesinatos o lavado internacional de dinero, así como en una guerra de pandillas en Irlanda.

En 2022, el Gobierno estadounidense llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares de recompensa para apresar a los líderes de los Kinahan, entre ellos a Daniel.