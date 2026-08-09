La Cruz Roja devuelve a Gaza 37 palestinos presos en Israel, 2.700 desde 2023

El CICR trasladó a los detenidos desde el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el extremo sureste de Gaza, hasta el Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

La liberación de los detenidos se produce en medio de un aumento notable durante julio de las devoluciones de gazatíes a Gaza por parte de Israel, así como de la frecuencia en la que los libera.

El pasado 5 de agosto, el CICR reintrodujo en el enclave a 24 presos; el 27 de julio, 60; y el 22 de julio, 35. En junio la cifra rodaba la quincena, mientras que en mayo no solían ser más de 10.

"Desde octubre de 2023, el CICR no ha podido acceder a los detenidos que se encuentran en centros de detención israelíes", recuerda la organización en el comunicado.

Pese a que el Tribunal Supremo israelí anuló la prohibición de su acceso a las cárceles en junio, Israel aún no ha permitido el acceso de los equipos del CICR a sus cárceles, en las que grupos de derechos civiles han denunciado torturas o privación de recursos básicos a los detenidos palestinos.

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"El CIRC no ha podido acceder a los detenidos en centros de detención israelíes desde octubre de 2023. El CICR reitera que necesita estar al tanto del destino y situación de todos los detenidos y de que se le garantice el acceso a ellos", continúa.

Israel mantiene detenidos a al menos 1.358 gazatíes en sus cárceles por la Ley de Combatientes Ilegales (en periodos prorrogables de forma indefinida, sin cargos ni juicio), según denunció la ONG israelí HaMoked este agosto. La cifra no incluye a otros detenidos en manos del Ejército de Israel.