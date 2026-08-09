Las remesas enviadas a República Dominicana aumentaron un 6,4 % entre enero y julio

Solo en julio, las remesas alcanzaron los 1.097 millones de dólares, 49,3 millones más que en el mismo mes de 2025, para un crecimiento interanual del 4,7 %, de acuerdo con un comunicado del organismo emisor.

Estados Unidos se mantuvo como la principal fuente de las remesas recibidas en julio, con 814,7 millones de dólares, equivalentes al 81,4 % del total, debido principalmente a las transferencias realizadas por dominicanos residentes en ese país.

El BCRD vinculó este desempeño con la evolución de la economía estadounidense, particularmente con la actividad del sector servicios, donde trabaja una proporción importante de la población dominicana residente en Estados Unidos.

España se mantuvo como el segundo principal país de origen de las remesas recibidas por República Dominicana, con 65,9 millones de dólares en julio, equivalentes al 6,6 % del total.

Le siguieron Italia, con el 1,4 %, y Haití y Suiza, con un 1,2 % cada uno. El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.