Pakistán abre el pacto de defensa con Turquía y Arabia Saudí a cualquier país de la región

"El Acuerdo de La Meca permanece abierto a cualquier país de la región dispuesto a defender sus principios fundamentales y a resolver las diferencias a través del respeto mutuo, la cooperación y medios pacíficos", señaló el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, a través de un comunicado en X para aclarar el alcance del pacto.

El jefe de la diplomacia paquistaní reafirmó que el tratado establece que "cualquier ataque armado externo contra cualquiera de los tres países será considerado como un ataque contra todos", en consonancia con el derecho de legítima defensa recogido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

No obstante, Dar hizo hincapié en que este acuerdo trilateral "no está dirigido contra ningún país", sino que es la culminación de años de debates para hacer frente a los desafíos de seguridad regionales, y aclaró que su entrada en vigor no anula ni sustituye ningún otro compromiso bilateral o multilateral existente.

Pakistán y Arabia Saudí mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, reforzados en septiembre pasado con la firma de un acuerdo estratégico de defensa mutua.

Según el comunicado conjunto difundido entonces por Islamabad, ese pacto establece también que cualquier agresión contra uno de los dos países será considerada una agresión contra ambos.

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Estas aclaraciones de Islamabad llegan un día después de que el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, subrayara en la misma línea que el pacto no va dirigido contra Irán.

Durante su intervención el sábado, Fidan explicó que la secretaría de esta nueva alianza militar tendrá su sede en Arabia Saudí, desde donde los tres países coordinarán proyectos de la industria de defensa y ejercicios conjuntos.

Asimismo, el diplomático turco respaldó la visión de apertura del acuerdo expresada por Pakistán, afirmando que la iniciativa no debe limitarse a los tres países fundadores, mostrándose convencido de que otras naciones, como Egipto, terminarán integrándose en el futuro.