Panamá condena los ataques en Arabia Saudita y Yemen y pide desescalada

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad y respaldo al Reino de Arabia Saudita y a su pueblo, así como sus condolencias a las familias de las víctimas de la violencia en la región.

El Gobierno panameño manifestó su preocupación por los ataques contra instalaciones vinculadas al suministro energético y zonas portuarias y residenciales, al considerar que estas acciones, además de poner en riesgo vidas humanas, amenazan la estabilidad regional y pueden afectar las cadenas globales de suministro, el comercio internacional y la seguridad energética.

La Cancillería hizo un llamado urgente a la contención y la desescalada y exhortó a todas las partes a abstenerse de nuevas acciones militares que puedan ampliar el conflicto y generar un ciclo de represalias con consecuencias imprevisibles para la población civil y la estabilidad del sistema internacional.

Panamá, como país comprometido con el derecho internacional, el comercio marítimo y la conectividad global, reafirmó que el mar Rojo debe permanecer abierto a la navegación internacional, de forma libre y segura, y sin amenazas o acciones que pongan en peligro a buques mercantes, sus tripulaciones, instalaciones portuarias o infraestructuras esenciales.

El pronunciamiento panameño se produce después de que al menos 14 personas, entre ellas diez civiles, murieran y alrededor de 50 resultaran heridas este domingo en ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el puerto de Moca, en el mar Rojo y bajo control del Gobierno internacionalmente reconocido del país, según diversas fuentes.

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Las Fuerzas de Resistencia Nacional, vinculadas al Ejecutivo yemení, informaron de la muerte de cuatro soldados y tres civiles, además de 15 heridos, en una nueva oleada de ataques insurgentes contra objetivos civiles y militares en esa ciudad portuaria.

Panamá reiteró que la seguridad marítima, la libertad de navegación y el libre tránsito del comercio internacional son bienes de interés global que deben ser protegidos y aseguró que continuará respaldando los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, proteger a la población civil y promover una solución pacífica y duradera a los conflictos que afectan a Oriente Medio.