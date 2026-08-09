Panamá detecta a tres venezolanos con 76 barras de oro sin declarar en el aeropuerto

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó este domingo que los tres pasajeros fueron detectados durante una revisión de sus equipajes, en la que "se constató que el material no contaba con declaración aduanera de origen y destino, licencias de exportación vigentes ni documentos que acreditaran su propiedad, requisitos establecidos por la normativa internacional".

Según la información oficial, los involucrados "aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado".

Las autoridades aplicaron el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, en su artículo 50, numeral 5, por lo que "se les negó el tránsito por Panamá y fueron devueltos a su país de origen", de acuerdo con la nota oficial.

La información panameña no precisó si el oro fue decomisado en Tocumen o si fue devuelto junto con los involucrados.

El caso se conoce pocos días después de que Migración informara de la devolución a Colombia de un ciudadano de esa nacionalidad que pretendía transitar por Tocumen con destino a Turquía y que llevaba más de 16 kilos de oro sin declarar.

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El pasajero colombiano manifestó a los agentes migratorios que una empresa lo había contratado para transportar los lingotes, cuyo peso superaba los 16 kilos y que, según las autoridades, estaban valorados en unos 1,96 millones de dólares.