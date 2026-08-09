Pezeshkian se reúne con Jameneí en medio de especulaciones sobre su salud

La televisión estatal iraní informó este domingo de que Pezeshkian mantuvo una reunión con Jameneí con motivo del inicio de su tercer año al frente del Gobierno, en la que ambos abordaron los problemas del país, incluidos asuntos como la deteriorada economía, con una inflación del 88 %, y la guerra con Estados Unidos e Israel.

Jameneí y Pezeshkian también intercambiaron opiniones sobre las vías para garantizar los recursos y gestionar los gastos "en riales, divisas y energía", así como sobre la interacción económica con socios extranjeros.

La información oficial no precisó cuándo ni dónde tuvo lugar la reunión ni difundió imágenes del encuentro.

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo en marzo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, en ataques de Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, cuando también fallecieron su esposa y otros familiares.

Desde entonces no ha realizado apariciones públicas, ni siquiera en los funerales de su padre y antecesor a principios de julio, y solo ha publicado comunicados que han sido leídos por presentadores en la televisión estatal o compartidos en redes sociales, lo que ha generado rumores y especulaciones sobre su paradero y su estado de salud.

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En los últimos días, varios medios israelíes, entre ellos el Canal 14 y The Jerusalem Post, informaron, citando a fuentes iraníes, de que Jameneí se encuentra en un "estado muy grave".

Los medios estatales iraníes difundieron el sábado un vídeo sin fecha de Jameneí en el que aparece impartiendo una lección religiosa a un grupo de personas y que parece haber sido grabado antes de la guerra.

La publicación no aportó detalles sobre cuándo fueron tomadas las imágenes ni explicó por qué se difundieron ahora.

Pezeshkian había informado en mayo de su primera reunión con el nuevo líder supremo.