Quinientos ciclistas desnudos recorren Berlín para promover el nudismo

Los organizadores, según su página web, hicieron una especie de revisión del lema tradicional del movimiento nudista -según el cual "Desnudos somos todos iguales"- y aseguraron que de lo que se trata es de aceptar la variedad que hay entre los cuerpos en lugar de buscar la conformidad con una norma.

Los organizadores consideran que la marcha ciclista debe entenderse como una señal en defensa de "la tolerancia, la aceptación de sí mismo, el vínculo con la naturaleza y la protección del medio ambiente ,así como de la inclusión y la tolerancia".

"Una de las ideas centrales del movimiento naturista es que la gente se encuentre desnuda porque de esa manera prescinde de máscaras y de símbolos de status", dijo uno de los organizadores.

El movimiento nudista organizado ha perdido adeptos en Alemania en las últimas décadas. Mientras que en los años 90 la Federación Nudista tenía 65.000 miembros ahora sólo tiene 34.000.