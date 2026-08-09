Rusia anuncia la toma de una localidad a 8 kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk

"Las unidades de la agrupación Sur liberaron la localidad Vasiutinske de la república popular de Donetsk", informó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia, que también reportó la toma de la localidad de Toretske por parte de las unidades de la agrupación Centro.

Vasiutinske se encuentra a 8 kilómetros al sudeste de Kramatorsk y a 12 kilómetros al sur de Sloviansk, mientras que Toretske está ubicada a unos veinte kilómetros al sur de Kramatorsk.

La toma de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, los últimos de Donetsk que permanecen en poder de Ucrania, implicaría el control total de esta región, anexionada por Rusia en 2022.

El pasado miércoles, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de los menores de ciertos territorios de la zona de Kramatorsk, ante el avance de las fuerzas rusas.

El jefe de la administración militar regional, Vadim Filashkin, explicó en redes sociales que la orden afecta en total a 525 menores de edad de 424 familias, que serán evacuados de forma forzosa junto con sus tutores legales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una decisión difícil, pero necesaria. La situación se está deteriorando, así que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos. Pido a los padres que no retrasen, sino que faciliten la labor de los equipos de evacuación", escribió.