Suben a 14 los muertos en ataques de los hutíes del Yemen contra el puerto de Moca

Las Fuerzas de Resistencia Nacional, afiliadas al Ejecutivo yemení, denunciaron en un comunicado que cuatro soldados y tres civiles murieron en una nueva oleada de ataques insurgentes contra objetivos civiles y militares de esta ciudad portuaria, mientras que se registraron 15 heridos más.

Anteriormente, la cadena estatal YemenTV informó de la muerte de siete civiles y de heridas a otros 35 en ataques de los insurgentes, respaldados por Irán y que protagonizan una escalada contra las tropas gubernamentales que amenaza con reactivar la guerra en el Yemen.

Según las fuerzas gubernamentales, las defensas aéreas han derribado 11 drones lanzados contra Moca durante la jornada, mientras que la Guardia Costera ha destruido una embarcación no tripulada cargada con explosivos que iba dirigida contra el muelle del puerto comercial de la ciudad.

Además, afirmaron que los hutíes lanzaron andanadas de misiles contra barrios residenciales densamente poblados, y que varios de estos proyectiles impactaron cerca de instalaciones vitales.

Por su parte, el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo yemení, Rashad al Alimi, acusó a los hutíes de librar una "guerra sistemática" contra las arterias económicas vitales del país, unas declaraciones que realizó en Riad -donde reside-, según informó la agencia estatal de noticias yemení, Saba.

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Afirmó que el ataque representa "una nueva escalada dirigida contra uno de los puertos más importantes para el pueblo yemení", e instó a Washington y a la comunidad internacional a reforzar el apoyo al gobierno de Yemen.

Hizo un llamamiento a un cambio en la política internacional: pasar de contener la amenaza hutí a abordar sus "fuentes y herramientas", incluyendo sus capacidades militares y su financiación.

Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado televisado que sus unidades llevaron a cabo "una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes y depósitos de armas en la zona de Moca".

"El ataque fue preciso, gracias a Dios, y provocó la destrucción generalizada de equipo y armamento, además de la muerte y heridas a decenas de personas, entre ellas saudíes, mediante el uso de numerosos misiles balísticos y drones", aseveró.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno del país árabe, y los hutíes acusan al país de desplegar "mercenarios" en los frentes de combate, así como del ataque contra el aeropuerto internacional de Saná -la capital controlada por los rebeldes- de mediados de julio.

Desde entonces, los hutíes han protagonizado una escalada que ha incluido ataques contra Arabia Saudí, país al que han impuesto un bloqueo marítimo en el mar Rojo, y contra las tropas gubernamentales del Yemen, especialmente en las estratégicas provincias de Marib y Hadramut, donde se han registrado decenas de muertes.

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió este viernes que la guerra en el país árabe iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron una breve tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.