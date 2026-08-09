Turquía y Egipto piden implementar plan de paz de Trump para Gaza tras rechazo de Israel

El llamamiento fue emitido durante una conversación telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, y su homólogo turco, Hakan Fidan, en la que insistieron en "la necesidad de implementar el plan de paz" de Trump "en sus fases uno y dos", que incluyen "la retirada israelí de Gaza", algo a lo que Tel Aviv se opone.

Además, exigieron "un cese inmediato de las hostilidades" en el enclave palestino, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto, en el que se expresó la condena a "las reiteradas violaciones israelíes" en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Anteriormente, Abdelaty mantuvo una llamada con el representante de la Junta de Paz y coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov, en la que el egipcio pidió "que todas las partes cumplan sus compromisos y se abstengan de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar el proceso de implementación o socavar los avances logrados".

Este mismo domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, aún no implementada, y afirmó que el Ejército israelí no se retirará de Gaza hasta que el grupo palestino Hamás se desarme.

Tras el anuncio el 30 de julio del plan de 15 puntos, que incluye el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja para avanzar hacia la segunda fase de la tregua, la Casa Blanca aseguró que Trump quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumplía con su parte.

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Este nuevo plan tenía como objetivo reactivar el plan inicial "de paz" de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el "cese de las operaciones militares" en Gaza.

Pero además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.250 palestinos muertos desde entonces, pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían también replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada 'línea amarilla', cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Aunque Hamás sí aceptó de forma oficial el plan de 15 puntos, los líderes islamistas condicionaron su desarme a una retirada israelí completa de la Franja, y advirtieron que si Israel no cumplía con lo acordado, ellos tampoco lo harían.