Ucrania reporta ataques a objetivos militares rusos y a barcos de la flota en la sombra

Brovdi dijo en su cuenta de Facebool que en la noche del 8 al 9 de agosto se había atacado un sistema de misiles Tierra-Aire S-400 en la región de Krasdonar. Ese mismo sistema, según Brovdi, había disparado el 8 de agosto seis misiles contra territorio ucraniano.
Además, los ataques ucranianos alcanzaron otros sistemas de misiles TOR en Rostov uno de misiles Pantsir-S1 en Krasodonar, dos estaciones de radar en Rostov y una en Krasdonar.
También se realizaron ataques contra un petrolero en el Mar Negro y dos buques de carga seca.