Zelenski afirma que habrá entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia

"Los norcoreanos aparecen de cuando en cuando en el territorio de la Federación Rusa. Lo vemos, lo sabemos. Primero hablamos de cientos, luego de miles y ahora se ha tomado la decisión de que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso", dijo Zelenski en una entrevista con United News Telethon que el mismo recoge en su cuenta de X.

"Si hablamos de crisis y escaladas en otras regiones, como el Pacífico, que pueden representar una amenaza para otros países asiáticos Corea del Norte sin duda acumulará experiencias en Rusia sobre formas modernas de hacer la guerra. Ya hemos encontrado misiles norcoreanos en territorio ucraniano", agregó.

Según el mandatario "es absolutamente claro que Corea del Norte seguirá aumentando sus capacidades y recibirá licencias de Rusia y todo tipo de material militar.

"Por eso desde mi punto de vista la República de Corea (Corea del Sur) debería tener una cooperación estrecha con Ucrania. Nos gustaría mucho tener apoyo de Corea del Sur en un campo en el que tenemos escasez que son los sistemas de defensa antiaérea", sostuvo.

Ucrania, por su parte, está dispuesta a trabajar sobre un acuerdo sobre drones y sobre otras cuestiones.

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"Ellos tienen limitaciones jurídicas a través de su constitución. Pero nos gustaría tener esa cooperación y contamos con ella. Nuestros diplomáticos están en contacto", afirmó Zelenski.