Condenan en EE.UU. a 25 años de prisión al narcotraficante colombiano 'Titi Iguarán'

José Ramiro Cárdenas-Iguarán, de 47 años, se había declarado culpable en noviembre de 2025.

Según documentos judiciales, Cárdenas comenzó su actividad criminal entre 15 y 20 años antes de su detención en 2021, cuando se dedicaba a robar a otros narcotraficantes.

Con el tiempo, pasó a colaborar con otros traficantes en operaciones de transporte marítimo de drogas y posteriormente se convirtió en el líder de su propia organización, según los documentos.

En agosto de 2017, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en aguas internacionales un buque de bandera togolesa en el que viajaban nueve personas y se encontraron 1.500 kilogramos de cocaína.

Cárdenas-Iguarán reconoció su participación en la planificación y logística de esa operación de drogas, y también admitió haber transportado cocaína para otros narcotraficantes y haber colocado hasta 650 kilogramos de su propia droga en cargamentos destinados al tráfico internacional.

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Asumió igualmente responsabilidad por un cargamento de cocaína incautado en República Dominicana y por otra carga destinada a Puerto Rico.

La investigación estuvo a cargo de autoridades estadounidenses y de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.