Cuba estrena la primera estación "solinera" de carga solar rápida para autos eléctricos

El establecimiento, construido y operado por la mipyme privada Solguara, funciona completamente independiente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con el respaldo de paneles solares.

La nueva estación de carga solar se enmarca en el impulso de las autoridades cubanas a la generación de energía mediante fuentes renovables y al transporte con vehículos eléctricos, cuando el país atraviesa una de las crisis eléctricas más profundas de las últimas décadas.

La instalación cuenta con dos niveles de servicio, uno de carga rápida y el otro de carga ultra rápida, y dispone de conectores compatibles con distintos estándares internacionales.

La solinera creada por Solguara, además de la carga a los autos eléctricos, prestará ese servicio gratuito a celulares, ventiladores y lámparas recargables, de acuerdo con un reporte del periódico Granma.

Asimismo refiere que en esa ciudad ya funcionaban otras solineras, una de ellas en la comunidad de Virginia, que cuenta con 56 paneles solares, 30 kilovatios de potencia y 60 kilovatios-hora de almacenamiento; más otras en edificios de 12 plantas y dos de sus repartos.

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Este 11 de agosto entran en vigor en la isla nuevas normas aprobadas por el Gobierno que permiten la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.

Además, recientemente dio luz verde a resoluciones para fomentar el uso de las energías renovables que eximen del pago del impuesto aduanero a la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales, y favorecen a quienes lleven a la isla los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen a partir del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero que le ha impuesto EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Esta situación también está relacionada con las obsoletas centrales termoeléctricas -por décadas de explotación y falta de las inversiones necesarias para su mantenimiento- por lo que se reportan continuas salidas de operaciones por averías de esas unidades generadoras y en consecuencia prolongados apagones de 20 horas y más.

Según informes del Ministerio de Energía y Minas de la isla, el 95 % de la matriz energética nacional aún se compone de combustibles fósiles, pero sus previsiones indican que este año la generación de energía mediante fuentes renovables crecerá hasta un 6,3 por ciento del total que produce el país.

La aspiración de Cuba para el 2030 es llegar al 24 % de la generación de energía con fuentes renovables mediante la cobinaciónm de sistemas hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos.