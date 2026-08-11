Descubren cuatro nuevas especies de ranas en el norte de la Amazonía peruana

La investigación revela que las cuatro nuevas especies de anfibios son O. azulensis, O. chirimoto, O. foliaspectrum y O. nigrumcompletum. y fueron registradas en las regiones de Amazonas, Huánuco y San Martín.

El estudio, publicado en la revista científica internacional Diversity, identificó en cada una características morfológicas y genéticas propias que las distinguen como especies evolutivamente independientes.

La rana O. azulensis fue denominada en referencia a la Cordillera Azul, territorio donde fue registrada, estableciendo un vínculo directo entre la nueva especie y uno de los espacios de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad peruana.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque existe la posibilidad de que Oreobates azulensis también se encuentre dentro del Parque Nacional Cordillera Azul, una hipótesis que tendrá que ser confirmada mediante nuevas investigaciones, pero abre una línea de estudio para conocer con mayor precisión la distribución de la especie y el valor biológico de este territorio.

"El hallazgo evidencia que los ecosistemas asociados a las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento todavía pueden albergar especies desconocidas para la ciencia. En ese sentido, la investigación científica permite conocer su distribución, comprender sus procesos evolutivos y generar información clave para su conservación", indicó el Sernanp.

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La investigación fue realizada por Pablo J. Venegas, de Rainforest Partnership e Instituto Peruano de Herpetología (IPH); James W. Ttito, del IPH, Centro de Investigación Vertebrate y Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; Luis A. García-Ayachi, de Rainforest Partnership; Michael Gulman y Juan D. Valencia, del IPH; y Alessandro Catenazzi, del IPH y Florida International University.