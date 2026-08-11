EE.UU. actualiza su guía sobre productos frescos en medio de varias alertas alimentarias

La publicación coincide con un brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga iceberg que ha dejado más de 6.700 casos, al menos 278 hospitalizaciones y dos muertes en 15 estados, según los últimos datos de las autoridades sanitarias.

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen abierta la investigación sobre el brote, relacionado con productos retirados del mercado por Taylor Farms en México.

El documento ofrece recomendaciones y ejemplos para ayudar a fabricantes y procesadores a cumplir las normativa federal sobre prácticas de manufactura, análisis de peligros y controles de alimentos destinados al consumo humano.

La FDA advirtió que estos productos son especialmente susceptibles a la contaminación durante su cultivo, transporte, procesamiento, mezcla con otros alimentos o venta al público.

Además, como generalmente se distribuyen listos para el consumo, no suelen pasar por procesos destinados a eliminar microorganismos patógenos, como la cocción.

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La guía considera "producto fresco cortado" cualquier fruta u hortaliza que haya sido alterada físicamente para dejar de estar entera, por ejemplo, al ser picada, pelada, rallada o cortada en cubos o rodajas, sin someterse posteriormente a procesos como la cocción, congelación, escaldado o enlatado.

Entre los productos incluidos figuran la lechuga picada, el melón cortado, la cebolla en cubos y la zanahoria rallada.

En paralelo, el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura (USDA), informó este martes de la retirada de más de 13.400 kilos de carne vacuna cruda importada de Argentina que no pasaron por la reinspección obligatoria en EE.UU.

La retirada fue anunciada por Corte Argentino USA LLC, con sede en Aventura (Florida), y afecta a cortes deshuesados de Frigorífico Gorina producidos entre el 15 y el 20 de mayo y distribuidos en Florida y Texas.

El problema fue detectado durante una inspección rutinaria y, hasta el momento, no se han confirmado enfermedades relacionadas con esos productos. El FSIS instó a quienes los tengan a no consumirlos y a desecharlos o devolverlos al lugar de compra.