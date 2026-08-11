El presidente Santiago Peña cifra en 40 % la tasa de empleo formal en Paraguay

"Si miramos, por ejemplo, la tasa de formalización (...) por primera vez el 40 % de todos los ocupados están registrados en la seguridad social", señaló Peña en una entrevista con el canal estatal Paraguay TV.

Además de estar incluidos en el Instituto de Previsión Social (IPS) -la entidad que administra el seguro social obligatorio y tiene a cargo la salud y las pensiones de los trabajadores-, se considera formalizados a los empleados o empleadores cuyas empresas están registradas fiscalmente en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

En ese sentido, el gobernante consideró que de esta forma se ha mejorado la calidad de los empleos.

"Es una mejora sustancial, porque te das cuenta de que es un trabajo de calidad que está generando también el aporte jubilatorio", añadió el mandatario, que asumió el poder en agosto de 2023.

Por otro lado, Peña destacó que en su Administración se han registrado "las tasas de desempleo más bajas en la historia" reciente de su país, sin precisar cifras, al tiempo que ratificó su promesa de campaña de crear 500.000 nuevos empleos durante su mandato, que concluye en 2028.

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La tasa de desempleo de Paraguay fue del 4,1 % en el segundo trimestre de este año (de abril a junio), inferior al 5,8 % registrado en el mismo periodo de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según cifras del INE, el empleo informal fue del 60,1 % en 2025, 2,4 puntos porcentuales menos que el 62,5 % registrado en 2022.