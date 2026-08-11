El Salvador enviará a Colombia 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, dice Bukele

Un primer avión saldrá este mismo martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles, precisó el mandatario en un mensaje en X.

Bukele señaló que "el Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto", y ya que, según se ha informado a El Salvador, los equipos colombianos "de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal".

Por ello, apuntó el mandatario, se decidió "enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades" informadas por las autoridades colombianas.

"Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia", añadió.

La cifra de muertes a causa del potente terremoto ascendió a 181, según informó este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.

El temblor, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.