Empresa de IA Manus volverá a operar como independiente tras veto chino a su venta a Meta

La compañía comunicó en una carta a usuarios citada este martes por el medio que, como parte de ese proceso de recuperación de su funcionamiento autónomo, eliminará parte de los datos de algunos usuarios para cumplir requisitos regulatorios en determinadas jurisdicciones.

El aviso precisa que los datos generados por determinados usuarios desde el 29 de diciembre de 2025 serán eliminados entre el 23 de agosto y el 24 de agosto.

El mensaje instaba a los usuarios afectados a realizar copias de seguridad antes del 23 de agosto.

Manus, fundada originalmente en China y después asentada en Singapur, se hizo conocida por sus agentes de IA, sistemas capaces de ejecutar tareas complejas con menos instrucciones que un 'chatbot' convencional.

En diciembre de 2025, Meta adquirió Manus en una operación valorada en 2.000 millones de dólares, meses después de que la compañía trasladara su sede y parte de su equipo técnico principal a Singapur.

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En abril, las autoridades chinas bloquearon oficialmente la adquisición y exigieron deshacer la operación, en un contexto de creciente vigilancia de Pekín sobre empresas de IA con origen chino que trasladan al exterior sedes, talento, datos o tecnología considerados sensibles.

Posteriormente, el Financial Times informó en julio de que el gigante digital chino Tencent negociaba convertirse en el mayor accionista de Manus dentro de una operación destinada a revertir la compra por parte de Meta y mantener la valoración de 2.000 millones de dólares.

El caso se produjo además en paralelo al endurecimiento de las normas chinas sobre inversiones en el exterior y transferencias indirectas de tecnología, datos o personal especializado, en un momento de intensa competencia entre China y Estados Unidos por tecnologías consideradas estratégicas.

La polémica en torno al control sobre Manus se enmarca además en el rápido desarrollo del sector chino de la IA, donde firmas como DeepSeek, Alibaba, Tencent, Zhipu o Moonshot compiten con modelos más baratos que sus rivales estadounidenses, pero bajo una estrecha supervisión regulatoria.