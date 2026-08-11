Entidad dependiente de la Cooperación Española apoyará a Bolivia en lucha contra el crimen

El memorando de entendimiento fue firmado por el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, en presencia de la española María Antonia Diez García, jefa del proyecto 'Apoyo policial de la UE a la fuerza especial de policía para la lucha contra el crimen organizado en Bolivia'.

El proyecto, que se viene trabajando desde 2016 en otras fases, apunta a apoyar a la Policía de Bolivia y a "todas las fuerzas de lucha contra el crimen organizado", incluidos el Ministerio Público y los jueces, explicó Diez García.

Según la jefa del proyecto, mediante el memorando, las policías de España, Italia y Francia "van a colaborar en materia de formación, pero todo dedicado a la persecución del crimen organizado", en particular de los delitos de "narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y trata y tráfico de personas".

Además de la formación, se buscará fortalecer a estos "equipos conjuntos de investigación" a nivel de "gestión e "instrumentos necesarios para la lucha contra el crimen organizado", indicó.

"Para eso se firma este documento, para que la financiación de la UE esté respaldada por la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, en este caso de Bolivia, para contribuir a que este fortalecimiento institucional sea eficaz en la lucha contra el crimen organizado", señaló Diez García.

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También se espera "fomentar" una relación entre ese ministerio con sus similares de Francia, España e Italia, agregó.

Por su parte, el ministro Oviedo resaltó la importancia de la lucha conjunta y el "intercambio de información" para combatir el crimen organizado y mencionó que Bolivia ha estado trabajando con países como Brasil y Estados Unidos y también con la UE, que ofrece "una colaboración muy grande" al país "en esta y en otras áreas".

Oviedo señaló que el proyecto, que permitirá "capacitar a los servidores públicos", servirá para que su ministerio y las fuerzas de seguridad realizan sus respectivas labores "de manera mucho más eficiente".