Fiscalía pide juicio para aspirante a Presidencia de Paraguay por millonaria obra fallida

De acuerdo con la acusación, las actuaciones de Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2018 y 2022, resultaron en un daño patrimonial de 14.955.317.035 guaraníes (2.511.250,67 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay) en el conocido en el país como 'Caso Metrobús'.

En febrero pasado, la Fiscalía había dicho que el exministro es responsable de que Paraguay perdiera 6.924.624.006 de guaraníes (alrededor de 1,1 millones de dólares a la tasa de cambio actual), en referencia a la demolición que ordenó en 2020, cuando ocupaba el ministerio, de varios tramos de la obra que uniría a las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, del departamento Central.

Asimismo, la imputación señaló que Wiens cometió "un segundo perjuicio" por valor de 8.030.693.029 de guaraníes (1,2 millones de dólares aproximadamente a la tasa de cambio de hoy) tras la firma de un Acta de Entendimiento en 2018, que introdujo tareas adicionales a las establecidas en el contrato original y detuvo el avance de las obras que ejecutaba la empresa portuguesa Mota-Engil y que debía estar lista en 2018.

"En su requerimiento, los fiscales sostienen que los elementos reunidos proporcionan sustento para que los hechos atribuidos sean debatidos en un juicio oral y público, donde deberán producirse y valorarse las pruebas ofrecidas por las partes", indicó esta jornada la Fiscalía en un comunicado.

Uno de los defensores de Wiens, el abogado Enrique Kronawetter, rechazó la acusación, que tachó de farsa, al tiempo que denunció que con el procedimiento "se violan todos los derechos" y reglas.

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"La acusación está y vamos a refutarla en su momento, no tiene pies ni cabeza porque está basada en actuaciones que son nulas con relación al señor Arnoldo Wiens. Yo creo que amerita también, y vamos a analizar con todo el equipo jurídico, ir al ámbito disciplinario", añadió en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

Wiens es la opción de las facciones Colorado Añetete y Fuerza Republicana para los comicios internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, que buscará retener el poder en las elecciones de 2028.

El actual vicepresidente paraguayo y baza de la facción Honor Colorado, Pedro Alliana, se perfila como el mayor rival de Wiens en las internas del partido, que ha controlado el poder en el país casi de forma ininterrumpida en los últimos 79 años.