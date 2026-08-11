Flávio y Michelle Bolsonaro aparecen juntos por primera vez desde la rencilla familiar

Flávio y Michelle, hijo y esposa del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), participaron en la grabación de propaganda electoral de cara a los comicios de octubre, en la sede del derechista Partido Liberal (PL) en Brasilia.

"Colocamos las desavenencias de lado... ¿Qué familia es perfecta? Que levante la mano quien no tenga problemas en la familia", dijo la madrastra al finalizar el evento, según declaraciones recogidas por los medios.

Michelle añadió que los dos dejaron atrás las diferencias para unirse "en favor de algo mucho mayor", en referencia a los comicios en los que la derecha quiere derrotar al actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

En junio, la madrastra publicó un video en el que acusaba a Flávio de haberla "maltratado" y "humillado" en las gestiones del partido y afirmó que no podía apoyar la candidatura de alguien que nunca había buscado su respaldo.

Además, anunció que dejaba la Presidencia de la sección femenina del PL para dedicarse al cuidado de su esposo, quien arrastra varios problemas de salud y cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por un intento de golpe de Estado.

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Las declaraciones de la que es la principal referencia femenina de la derecha provocaron un terremoto en la campaña del candidato presidencial, quien enfrenta dificultades para atraer el voto de las mujeres.

Tras varios intentos de reaproximación frustrados de parte de Flávio, el candidato publicó un video en julio en el que pedía disculpas a Michelle y la invitaba a unirse a la campaña, a lo que ella respondió positivamente.

Las últimas encuestas ponen a Flávio con el 39 % de las intenciones de voto en la segunda vuelta de las elecciones, frente al 44 % de Lula, una ligera mejora respecto a las de hace unas semanas.