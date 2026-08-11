Gobierno de Paraguay busca impedir que influenciador contacte a indígenas en aislamiento

El asesor jurídico del INDI, Juan José Mallada, explicó a EFE que el amparo persigue evitar que Nathan Seastrand, un creador de contenidos más conocido como 'Yankiguayo', contacte o grabe a los miembros del pueblo ayoreo en aislamiento y provoque una violación "irreparable" de los derechos de esta comunidad.

"Lo más importante es que el ciudadano no se acerque al territorio del pueblo ayoreo, retire sus cámaras y, por sobre todas las cosas, no publique si tiene videos del grupo en aislamiento voluntario", agregó Mallada.

La medida de amparo también pide a la Justicia que prohíba a Seastrand sobrevolar drones en la región que habitan los ayoreo totobiegosode y retire las cámaras que haya podido ubicar en el Chaco paraguayo.

Las autoridades paraguayas conocieron del caso por denuncias de ayoreos contactados y a los que Seastrand habría ofrecido dinero para que le facilitaran el contacto con sus parientes en aislamiento.

El influenciador, que crea contenido sobre Paraguay y la vida en el Chaco, una región semiárida que el país comparte con Argentina, Brasil y Bolivia, dijo a los ayoreo que contactó que trabaja en un proyecto audiovisual en el que cuenta con el apoyo de la plataforma Netflix, según informes de la prensa local.

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"Nosotros vamos a tomar acciones, para nosotros es preocupante y, lógicamente, es una situación que tenemos que recurrir a las autoridades", declaró, por su parte, a EFE el presidente del INDI, Hugo Samaniego.

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Paraguay la adopción de medidas cautelares en favor del pueblo ayoreo totobiegosode, especialmente para las comunidades en aislamiento voluntario, en vista del "ingreso de terceras personas" a su hábitat y la posibilidad de que se produjeran "daños a su vida e integridad personal en el marco de su supervivencia física y cultural".

En este sentido, Mallada apuntó que la medida del INDI "es un movimiento" de todo el Estado paraguayo que tiene como marco esta petición de la CIDH.