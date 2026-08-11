Hermana del fallecido Lindsey Graham irá a segunda vuelta en primarias de Carolina del Sur

Con más de un 95 % de los votos escrutados, Graham aglutinó el 33 % de los sufragios e irá a segunda vuelta el 25 de agosto junto a Ralph Norman, actual miembro de la Cámara de Representantes, que obtuvo hoy el 24 % de los votos.

Diez candidatos competían este martes por la candidatura republicana y el ganador de la segunda vuelta se enfrentará a la pediatra demócrata Annie Andrews.

Es la segunda vez que los votantes de Carolina del Sur van a las urnas en dos meses debido a la inesperada muerte de Lindsey Graham el pasado 11 de julio, que dejó su plaza vacante en el Senado.

El propio Lindsey Graham, senador desde 2003, ganó las primarias del 9 de junio, en las que buscaba su quinto mandato en la Cámara Alta, por casi 28 puntos porcentuales.

Tras su fallecimiento su hermana Darline fue nombrada para sustituirle hasta enero después de haber recibido el apoyo explícito del presidente Donald Trump.