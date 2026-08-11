Justicia de Perú dicta prisión preventiva para dos presuntos miembros de Sendero Luminoso

La orden de prisión preventiva fue dictada contra M. J. y A. A., tras un pedido de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, a cargo de la fiscal Eneida Aguilar.

Según las indagaciones fiscales, M. J. era conocido con el alias de Camarada Álvaro o Macario y presuntamente tuvo "el rol de mando político" y participó "en acciones violentas entre 1993 y 2011, que ocasionaron el fallecimiento de 17 personas".

Por su parte, A. A. conocido con el sobrenombre de Camarada Andrés o Andresito, es acusado de haber participado en "aniquilamientos selectivos" entre los años 2004 y 2011, indicó la información oficial.

A los detenidos también se les imputa haber confiscado una radio del establecimiento de salud de la localidad de Utao, así como realizado movilizaciones y propaganda subversiva en los caseríos de Pagshag, Igna, Quechualoma, Huarapa, Tambogan y otras zonas en el distrito de Churubamba, en la provincia y departamento de Huánuco.

El Ministerio Público aseguró que, mediante estas acciones, el subsistema especializado en derechos humanos y contra el terrorismo "reitera su compromiso con las investigaciones por delitos que alteran la tranquilidad, y el orden público y democrático a nivel nacional".

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La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) concluyó en su informe final de 2003 que Sendero Luminoso fue el causante de la mayor parte de los 69.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que desató contra el Estado peruano desde 1980, en una época en la que también insurgió el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).