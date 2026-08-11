Klobuchar será la primera mujer demócrata que compita por la gobernación de Minnesota

Con el 16 % de los votos escrutados, Klobuchar sumaba unos 110.000 sufragios, frente a los poco más de 6.100 de su principal rival, Kobey Layne.

Klobuchar, de 66 años y senadora por Minnesota desde 2007, entró en la carrera en enero después de que el gobernador, Tim Walz, anunciara que no buscaría un tercer mandato.

Ambos han sido aliados dentro del Partido Demócrata y Klobuchar ha defendido la actuación de las autoridades estatales frente a las políticas migratorias del presidente, Donald Trump, incluidas las operaciones federales de inmigración en Minnesota.

Minnesota es uno de los estados más sólidamente demócratas del país, pero se ha convertido en un nuevo frente de disputa con Trump por la inmigración y por las críticas republicanas a la gestión estatal de programas públicos, después de un escándalo de fraude que golpeó políticamente a la Administración de Walz.

Klobuchar, una de las figuras más conocidas del Partido Demócrata nacional, fue elegida senadora por primera vez en 2006 y ha sido reelegida en tres ocasiones con amplios márgenes.

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En 2020 compitió por la candidatura presidencial demócrata, pero abandonó la carrera y respaldó a Joe Biden.

La elección de noviembre medirá la capacidad de los demócratas para conservar el control de la gobernación y la competencia será, seguramente, ante la actual presidenta de la Cámara de Representantes del estado, Lisa Demuth, quien encabeza los conteos preliminares de los republicanos.