La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 3,19 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 3,22 %, a 128.862.424,41 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Telecom Argentina (-3,5 %) y Banco Macro (-3,4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+2,1 %) y Transportadora Gas del Norte (+1,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 466 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.515 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista bajó a 1.490 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 15 pesos, a 1.550 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,6 %, a 1.610,41 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,2 %, a 1.523,84 pesos por unidad.