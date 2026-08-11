La Celac expresa su apoyo a Colombia y ofrece cooperación individual y colectiva

Así lo indica un comunicado compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, país que en este momento ejerce la presidencia del mecanismo.

"La Celac manifiesta su total apoyo a los esfuerzos de rescate, asistencia y recuperación en curso, y reitera el deseo, ya expresado por sus Estados Miembros en capacidad nacional, de colaborar y cooperar en todo lo que esté a su alcance de manera individual y colectiva", indica el texto.

Allí también lamenta la pérdida de vidas humanas y transmite "sus más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas, al tiempo que extiende su solidaridad a las personas y familias afectadas.

"La Celac permanecerá atenta y acompañará de cerca la evolución de la situación humanitaria causada por este desastre natural, reafirmando en estos difíciles momentos su más profunda solidaridad y apoyo a Colombia", concluye.

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el lunes a los departamentos colombianos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance de autoridades regionales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha contabilizado este martes 181 muertos por el sismo.

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Gobiernos e instituciones financieras se han movilizado para comprometer fondos destinados a los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria a los miles de personas afectadas.

De hecho, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) envió este martes su apoyo a Colombia por el sismo que afectó a localidades del occidente del país y activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a otros 500.000 dólares en asistencia humanitaria.