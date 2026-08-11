La fabricante de armas Taurus gana un 17 % más en el primer semestre del año

El resultado positivo se debe a las ganancias registradas en el segundo trimestre del año, cuando acumuló 97,4 millones de reales (unos 19 millones de dólares), lo que remontó la pérdida que sufrió la empresa entre enero y marzo.

En el informe financiero, el CEO de la empresa, Salesio Nuhs, atribuyó el resultado principalmente al reembolso de los aranceles de importación pagados en Estados Unidos, su principal mercado, con una cartera de pedidos cercana a los 85 millones de dólares.

Estos recursos, tras la revisión de los aranceles, impulsaron el resultado operacional y la generación de caja de la empresa, lo que permitió acelerar la reducción de la deuda.

La empresa facturó 715,8 millones de reales (unos 139 millones de dólares) en los seis primeros meses de 2026, un 4,8 % menos que hace un año.

Además, reportó un Ebitda de 104,7 millones de reales (unos 20 millones de dólares), un 86 % superior a los 56,2 millones de reales (aproximadamente 11 millones de dólares) en el primer semestre de 2025.

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La deuda neta al cierre del semestre fue de 426,1 millones de reales (unos 83 millones de dólares), un 25,5 % menos que en el mismo periodo del año pasado.