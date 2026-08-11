La India asegura que defenderá sus intereses nacionales tras la firma del Pacto de la Meca

"La India mantiene su pleno compromiso con la defensa de sus intereses nacionales y adoptará todas las medidas necesarias a este respecto", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal, durante una rueda de prensa.

El Gobierno indio ha asegurado que está analizando las implicaciones del acuerdo, que une a dos de las potencias militares más importantes del mundo musulmán, Arabia Saudí y Turquía, bajo el paraguas nuclear de su vecino y rival histórico, Pakistán.

"Estamos analizando sus implicaciones tanto desde la perspectiva de nuestra seguridad nacional como desde el punto de vista de la estabilidad y la paz regionales", agregó Jaiswal.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron la semana pasada en La Meca un acuerdo de defensa conjunta que estipula que cualquier ataque armado contra uno de los tres países será considerado un ataque contra todos, según un comunicado conjunto de las tres potencias árabes.

Si bien Islamabad aclaró el domingo que el acuerdo "no está dirigido contra ningún país", la alianza podría suponer un cambio de panorama para la capacidad militar paquistaní y la línea de actuación india.

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La India y Pakistán, ambas potencias nucleares, vivieron su peor enfrentamiento militar en décadas en mayo de 2025, con ataques cruzados de misiles y drones, hasta el alto el fuego mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los dos vecinos del sur de Asia mantienen varios conflictos abiertos, entre ellos las disputas por la región de Cachemira, que ambos controlan parcialmente pero reclaman en su totalidad, así como acusaciones mutuas de patrocinio de terrorismo como herramienta de presión regional.