La ONU apoya a Perú en ámbitos clave para enfrentar a El Niño y otras emergencias

Las agencias del organismo multinacional también impulsan acciones para reforzar la resiliencia de las comunidades y de las instituciones nacionales frente a futuras emergencias, anotó.

"El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana", señaló en un comunicado su coordinadora residente, Rossana Dudziak.

La representante remarcó que están "movilizando el conocimiento, las capacidades y la experiencia" de sus agencias "para trabajar junto al Estado, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades y contribuyendo a proteger a las poblaciones más vulnerables frente a los efectos de este fenómeno".

La ONU indicó que nueve de sus agencias cuentan con capacidades técnicas, presencia en zonas de mayor exposición ante el FEN (como las norteñas Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad), acciones ya en ejecución listas para activarse según evolucione la emergencia y se confirme la financiación.

Como parte de las acciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ya ha entregado 45 toneladas de ayuda humanitaria al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), parte de la cual se ha utilizado tras inundaciones en las regiones sureñas de Puno y Ayacucho, y la amazónica Ucayali, así como después del sismo de magnitud 5,4 que afectó el pasado 18 de julio a la región central de Junín, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante este sismo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) también ha dado apoyo logístico para el transporte de ayuda humanitaria, incluidos 72 módulos de vivienda y bienes esenciales donados por Acnur, y prevé apoyar la movilización de cien toneladas de ayuda humanitaria, así como dar asistencia logística para el traslado de 120 módulos de vivienda.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordina con la municipalidad del distrito de Chongos Bajo, el más afectado por el sismo y sus réplicas, la activación de financiación para la recuperación "y promover la reactivación de medios de vida locales con enfoque de género".

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también contribuye a la recuperación de los medios de vida de 1.000 familias rurales afectadas por las inundaciones causadas por el fenómeno de El Niño Costero en las regiones de Piura y Lambayeque.

El sistema también informó sobre los planes de respuesta que preparan el PMA, el PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La ONU remarcó que "continuará apoyando los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación para que la asistencia llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan, al tiempo que se fortalecen las capacidades de las instituciones y la resiliencia de la población" peruana.