La Policía de Ecuador incauta 370 kilos de cocaína en provincia fronteriza con Colombia

La operación se realizó durante la madrugada, después de que la Policía recibió una alerta por medio de la línea telefónica del Plan de Recompensas sobre el posible traslado de una importante cantidad de droga, detalló la institución en un comunicado.

Una vez que los agentes localizaron el vehículo, lo inspeccionaron y, con el apoyo de perros detectores de sustancias ilícitas, identificaron varias anomalías en la estructura de la cajuela.

"Ante estos indicios, se realizó una inspección minuciosa con herramientas especializadas, descubriendo un compartimento oculto en cuyo interior se encontraban cientos de paquetes tipo ladrillo", añadió la Policía.

Los paquetes tenían una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína y cuyo peso total es de 369,9 kilos.

Además de la droga, los policías detuvieron a la conductora del vehículo, una mujer de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, y decomisaron sus dos teléfonos móviles.

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Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio pasados en una guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar al entonces presidente Gustavo Petro a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el ahora presidente Abelardo de la Espriella, antes de que ganara los comicios.

El Gobierno ecuatoriano ha asegurado que ambas naciones iniciarán próximamente operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado.