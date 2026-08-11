La UNAM llega al 77 % de aspirantes registrados para examen presencial que inicia mañana

Mediante un comunicado, la UNAM informó que 45.463 aspirantes, es decir, un 77 % de los 58.873 llamados a prueba, ya cuentan con su cita y conocen la fecha, sede y horario asignado.

La institución apuntó que durante el primer día solo existirá una ronda de evaluación en León, estado de Guanajuato, donde hasta el corte de las 16:00 horas del 11 de agosto, 2.122 aspirantes ya estaban registrados para hacer el examen.

"Cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos. Las y los aspirantes no podrán usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes", precisó la UNAM.

Entre mayo y junio, la UNAM, la mayor universidad pública de México y una de las mayores de América Latina, con más de 350.000 estudiantes, aplicó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura.

Sin embargo, suspendió posteriormente las inscripciones tras detectar resultados estadísticamente atípicos y posibles irregularidades, incluido el uso de IA u otras formas de ayuda externa.

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Para verificar los resultados, la institución convocó a 58.783 aspirantes a una evaluación presencial, que se llevará cabo del 12 al 19 de agosto únicamente en León (centro), Oaxaca (suroeste) y Tijuana (noroeste) y Ciudad de México (centro), el 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.