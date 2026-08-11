México exige inspección de perros y aves que entren de EEUU por casos de gusano barrenador

La secretaría indicó en un comunicado que la medida, que se aplica desde el pasado 3 de agosto, se desprende de un acuerdo bilateral entre el personal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Sader, y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, en inglés), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Dicho acuerdo "está orientado a fortalecer las medidas de control del GBG en ambos países", señaló la dependencia.

En la nota, la autoridad sanitaria mexicana señaló como importante que el Documento de Inspección de GBG para el Traslado (exportación) "debe estar firmado por un médico o médica veterinaria acreditada por la autoridad sanitaria del país de origen".

Además, el certificado "tendrá vigencia de cinco días naturales y debe indicar que el animal fue inspeccionado y no presenta indicios de infestación por gusano barrenador del ganado".

La Sader precisó que el certificado es independiente del Programa Mascota Viajero Frecuente y se suma a los demás requisitos zoosanitarios vigentes para el ingreso de animales de compañía a México.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 24 de julio que su país reanudará la exportación de ganado hacia EE.UU durante el mes de agosto, una medida de la que le informó a través de una carta la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins.

Tres días después, la mandataria aseguró que la "buena coordinación y colaboración" con EE.UU permitió que el país vecino avalara reanudar la exportación de ganado mexicano, después de que las autoridades estadounidenses establecieran una prohibición para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo, como también se le conoce al GBG.

Sheinbaum contó que su país ya está "bastante avanzado" para reabrir la frontera a las exportaciones, un proceso que iniciará por el estado de Sonora para después seguir por Chihuahua, ambos situados en la frontera norte con EE.UU.

"Esto se haría hacia (la) segunda, tercera semana de agosto", apuntó aquel día.

No obstante, aclaró que para que eso ocurra todavía tienen que ocurrir "una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente" con Washington.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos levantará la prohibición a las importaciones de ganado mexicano que impuso hace más de un año para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La mosca barrenadora se ha desplazado hacia el norte a través de Centroamérica y fue detectada en junio en granjas de Texas y en Nuevo México.