Morat destinará ingresos de conciertos en Bogotá para reconstruir colegios tras terremoto

Las iniciativas se pondrán en marcha durante los conciertos que la banda ofrecerá los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, todos con las entradas agotadas, por su residencia en el Movistar Arena y del inicio de su gira 'Ya Es Mañana World Tour'.

Morat habilitará cuatro puntos de donación en el recinto y sus alrededores, donde el público podrá aportar dinero para la atención de la emergencia, unos recursos que serán canalizados a través de Unicef, aseguró el equipo de prensa de la banda en un comunicado.

La agrupación destinará una parte de los ingresos obtenidos por los conciertos a la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, las regiones más afectadas por el terremoto.

"Sabemos que esto es solo un granito de arena y que queda mucho por hacer. Los invitamos a todos a sumarse", expresó la banda en el comunicado.

La iniciativa se suma a los mensajes de solidaridad expresados este lunes por artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes, entre otros, después del terremoto, que dejó al menos 181 muertos según el Gobierno nacional, aunque los balances regionales elevan la cifra a más de 240 fallecidos.

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El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.