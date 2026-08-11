ONG Provea reporta el asesinato de un indígena en Venezuela y exige una investigación

"Confirman el asesinato del capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay Julio Rodríguez, quien se encontraba en situación de desaparición forzada (...) tras haber sido secuestrado por presuntos miembros de las disidencias (del grupo guerrillero colombiano) de las FARC", indicó Provea en su cuenta de X.

La organización detalló que, tras la desaparición de Rodríguez, un grupo de líderes y jóvenes indígenas salió a buscarlo y fue "emboscado".

"Los afectados denunciaron que fueron atacados por drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos", apuntó Provea, que aseguró que un hombre resultó "gravemente herido" y estos hechos fueron denunciados ante la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

Provea exigió una investigación y "sanción oportuna" para los responsables de la muerte de Rodríguez y también pidió la adopción de "medidas urgentes" para salvaguardar los territorios de los pueblos indígenas.

El domingo, la organización había informado que "hombres armados" se habían llevado a Rodríguez el pasado 2 de agosto y desde entonces se desconocía su paradero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo a los registros de Provea, más de 48 indígenas han sido "asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales".