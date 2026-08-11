Organizaciones demandan en un tribunal el nuevo intento de Trump de restringir ciudadanía

Indican en el documento legal que con esta nueva orden, firmada el pasado 6 de agosto, el mandatario pretende dar la vuelta a la decisión del Tribunal Supremo del país, que había rechazado su intento de despojar de la ciudadanía, contemplada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, a hijos de inmigrantes indocumentados.

Trump lo ha justificado señalando que con esta nueva orden, pretende poner fin al "turismo de maternidad" de mujeres que viajan a EE.UU a tener sus hijos para que sean ciudadanos.

Por ello, los demandantes, Unión por las Libertades Civiles (ACLU), el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia, que defendieron ante el Supremo el derecho a la ciudadanía, piden además al tribunal que aclare que la orden que está vigente prohíbe al gobierno aplicar cualquier nuevo decreto ejecutivo para denegar o infringir la ciudadanía por nacimiento a los miembros del grupo demandante.

"Para evitar cualquier duda a este respecto, el Tribunal debe subrayar que el gobierno no puede despojar de la ciudadanía a los miembros de la clase a través de ninguna orden ejecutiva" u otras acciones similares, señala el documento legal.

"La Corte Suprema no podría haber sido más clara: fue inconstitucional el intento del presidente Trump de redefinir, mediante una orden ejecutiva, quién es ciudadano estadounidense", indicó Amia Trigg, subdirectora de litigios del Fondo de Defensa Legal, de acuerdo con El Diario.

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Destacó que con este nueva orden Trump "intenta redoblar su ataque ilegal contra esta protección constitucional" y aseguró que no se quedarán de brazos cruzados "mientras el poder ejecutivo ignora flagrantemente la autoridad de la Corte en su cruzada contra los niños estadounidenses".