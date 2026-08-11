Perú envía avión con 12,5 toneladas de ayudan para afectados por terremoto en Colombia

Desde las instalaciones del Grupo Aéreo Número 8 de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), anexo al aeropuerto internacional de Lima, la presidenta detalló que la ayuda humanitaria contiene alimentos, carpas de refugio, abrigos, camas, colchones, mosquiteros y otros enseres.

El avión Hércules de la FAP viajará en las próximas horas a Colombia y Fujimori indicó que el canciller, Carlos Espá, será el encargado de entregar la ayuda en nombre del Ejecutivo.

En este sentido, Espá afirmó que es "un privilegio" poder viajar a Colombia y recordó que cuando Perú sufrió en 2007 un terremoto de magnitud 7,9 el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe llegó personalmente a entregar ayuda a la ciudad costera de Pisco, donde fue el epicentro del sismo.

Fujimori también informó que el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y su homólogo peruano, Luis Galarreta, están coordinando el viaje este miércoles de 62 rescatistas peruanos del grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) "para poder ayudar a nuestro hermano país de Colombia".

La delegación de rescatistas estará integrada por 62 efectivos especializados en ingresar a estructuras colapsadas y efectuar tareas de localización de personas atrapadas.

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El terremoto de magnitud 7,4 se sintió a las 07:34 horas (12:34 GMT) de Colombia y tuvo su epicentro en inmediaciones de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Gobierno colombiano elevó este martes a 188 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.