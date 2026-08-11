PNUD prevé para Venezuela un crecimiento económico del 6,5 % e inflación del 385 % en 2026

De acuerdo con su Reporte Macroeconómico de Venezuela del primer semestre de 2026, la estimación de crecimiento "ya incorpora la reducción de medio punto porcentual asociada al impacto inicial del (doble) sismo" del pasado 24 de junio, que el PNUD estima provocó daños directos de unos 6.700 millones de dólares.

Asimismo, señaló que la estimación de crecimiento no incluye "plenamente los efectos de demanda derivados de la reconstrucción, que podrían manifestarse con mayor intensidad durante 2027".

El PNUD indicó que la actividad económica venezolana siguió creciendo durante los primeros seis meses de 2026, apoyada principalmente en la recuperación de la industria petrolera, una mayor actividad comercial y el incremento de la disponibilidad de divisas procedentes de las exportaciones.

La producción de crudo promedió durante el semestre 1,09 millones de barriles diarios, mientras que los ingresos fiscales, tanto tributarios como petroleros, registraron una "recuperación significativa", señaló el PNUD.

El informe indicó que los recursos generados por la industria petrolera pueden contribuir a financiar inversiones productivas, ampliar la capacidad de crecimiento del país y respaldar la reconstrucción tras los terremotos.

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Sin embargo, advirtió que la elevada inflación, la volatilidad del tipo de cambio, las limitaciones del sistema eléctrico y la pérdida acumulada de capacidad productiva figuran entre los principales obstáculos para sostener el crecimiento de Venezuela en el mediano plazo.

El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al menos 6.301 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.