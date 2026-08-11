Regulador rechaza recurso de Enel y sigue el caso para rescindir su concesión en São Paulo

En su petición, Enel había solicitado el archivo definitivo del caso, alegando que el regulador había incurrido en contradicciones en su informe de evaluación de la gestión de la empresa durante los fenómenos climáticos extremos que causaron apagones generalizados en los últimos tres años.

La Aneel desestimó este argumento y dio seguimiento al proceso de rescisión del contrato, decisión que compete al Ministerio de Minas y Energía, según explicó el regulador en un comunicado.

El pasado 7 de agosto, el regulador dio un plazo de diez días a Enel para que presente sus alegaciones finales, uno de los últimos pasos en el proceso.

La Aneel instauró el proceso a raíz de las interrupciones del suministro eléctrico en São Paulo que duraron varios días y afectaron a millones de consumidores, después de fuertes tormentas ocurridas en la ciudad en 2023, 2024 y 2025.

La concesión que podría ser revocada se refiere al contrato que Enel tiene en São Paulo, donde da servicio a más de 8 millones de consumidores en 24 municipios.

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En diciembre pasado, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dijo que Enel había perdido, desde el punto de vista reputacional, "las condiciones para seguir al frente del servicio de concesión en São Paulo", el estado más rico e industrializado del país.